Clinton N'Jie: "İlk yarı iyi defans yaptık"

Sivassporlu Clinton N'Jie, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Clinton N'Jie: 'İlk yarı iyi defans yaptık'
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25 Mayıs 2023 00:08
Sivassporlu Clinton N'Jie, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten N'Jie, "Aslında maçın ilk yarısına iyi başladık. İyi defans yaptık. Gol fırsatlarımız vardı. İkinci yarıda istediğimiz kadar efektif olamadık ve yenildik." dedi.

Fenerbahçe maçına yedek kulübesinde başlayan Clinton N'Jie, 64. dakikada Samu Saiz'in yerine oyuna dahil olmuştu.
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