Christopher Nkunku, ayrılmak istiyor!

RB Leipzig'de bu sezon gösterdiği performansla dev takımların radarına giren Christoper Nkunku, takımdan ayrılmak istiyor.



YÖNETİME AYRILIK İSTEĞİNİ İLETTİ



Bild'in manşetine taşıdığı habere göre; RB Leipzig'in, Fransız futbolcuya, 65 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olan yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşündüğü, buna karşın 24 yaşındaki futbolcunun bu yaz takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği aktarıldı.



48 MAÇTA, 47 GOLE KATKI SAĞLADI



Nkunku'nun takımdan ayrılması durumunda birçok seçeneği olduğu vurgulanırken; PSG, Manchester United, Bayern Münih, Barcelona ve Borussia Dortmund'un oyuncuyu yakın takipte olduğu belirtildi.



Bu sezon RB Leipzig'de 48 maça çıkan Nkunku, 31 gol, 16 asistlik bir istatistik ortaya koydu.



SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR



Fransız futbolcunun, kulübüyle mevcut sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.





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