Christian Eriksen: 'Öldüğümün farkında değildim'

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'un yeni transferi Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı'yla EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık için açıklamalarda bulundu.



"HER ŞEY BİR RÜYA GİBİYDİ"



Rahatsızlık esnasında hissettiklerini anlatan Eriksen, "Sağ alt adalemde küçük bir kramp hissettim ve sonra bayıldım. Uyandığımda her şey bir rüya gibiydi. Gözlerimi açtığımda yatıyordum ve kalbime baskı yaptıklarını hissettim. Nefes almakta zorlandım. Bazı sesler ve doktorların konuşmalarını duydum." dedi.



"BURADA YATAN BEN OLAMAM"



Belini kırdığını düşünen Danimarkalı futbolcu, "Burada yatan ben olamam, ben sağlıklı biriyim diye düşündüm. Yerdeyken, herhalde belimi kırdım diye aklımdan geçirdim. Bacaklarımı hareket ettirebilir miyim diye düşünürken ayak parmaklarımı hareket ettirebildiğimi fark ettim." ifadelerini kullandı.



"ÖLÜP DİRİLDİĞİMİN FARKINDA DEĞİLDİM"



Ambulansa binene kadar hiçbir şeyin farkında olmadığını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Kafamı kaldırdım, taraftarların tezahüratlarını duydum ve ambulansa götürüldüm. Ambulansa binene kadar ölüp dirildiğimin farkında değildim." şeklinde konuştu.





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