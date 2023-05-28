Chelsea ve Newcastle yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Chelsea konuk ettiği Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Chelsea ve Newcastle yenişemedi
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28 Mayıs 2023 20:24
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 20:49
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftadasında Chelsea sahasında Newcastle United'ı ağırladı.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea ile Newcastle United 1-1 beraber kaldı.

9. dakikada Anthony Gordon ile öne geçen Newcastle United, 27. dakikada Kieran Tripper'in kendi kalesine attığı gole engel olamadı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda baskılı oyununu sürdüren Chelsea son vuruşlardan yararlanamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla beraber Chelsea, 44 puana yükselerek sezonu 12. sırada bitirdi. Newcastle United ise 71 puana yükselerek sezonu dördüncü sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Görsel Kaynak: [Chelsea / Twitter]
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