Chelsea'nin Barcelona'dan hedefi: Jules Kounde

Chelsea'nin, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Jules Kounde için kış transfer döneminde bir hamle yapmayı düşündüğü bildirildi.



Geçtiğimiz yıl Chelsea, Kounde'yi Sevilla'dan almak için büyük bir ilgi gösterdi ve transfer neredeyse 65 milyon euro karşılığında tamamlanmak üzereydi ancak, o dönem Barcelona'nın devreye girmesiyle transfer gerçekleşmemişti.



Yeni menajer Enzo Maresca yönetiminde, Chelsea sezona olumlu bir başlangıç yaptı. Kulüp yönetimi, Maresca'nın başarısını desteklemek amacıyla Ocak transfer döneminde kadroyu güçlendirmeyi planlıyor.



YENİDEN GÜNDEME ALDILAR



TBR Football'da yer alan haberlere göre Chelsea, Kounde'yi yeniden gündemine almış durumda. Bu transfer, Chelsea'nin defans hattını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.



Chelsea taraftarları, bu gelişmeleri heyecanla takip ederken, Kounde'nin takımda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.



