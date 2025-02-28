Chelsea, Kenan Yıldız için devrede

Chelsea, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, milli futbolcu için 80 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Chelsea, Kenan Yıldız için devrede
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28 Şubat 2025 13:36
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

80 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre, Chelsea, 19 yaşındaki genç futbolcuyla ilgileniyor. Chelsea'nin Kenan Yıldız transferi için 80 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

JUVENTUS 100 İSTİYOR

Juventus'un ise Kenan'ı bırakmaya niyeti olmadığı ve bu nedenle milli futbolcunun bonservisini 100 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 39 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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