Chelsea, Kenan Yıldız için devrede

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.



80 MİLYON EURO



İtalyan basınında yer alan habere göre, Chelsea, 19 yaşındaki genç futbolcuyla ilgileniyor. Chelsea'nin Kenan Yıldız transferi için 80 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.



JUVENTUS 100 İSTİYOR



Juventus'un ise Kenan'ı bırakmaya niyeti olmadığı ve bu nedenle milli futbolcunun bonservisini 100 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 39 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



