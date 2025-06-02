Chelsea imzaya hazırlanıyor: Delap!

Premier League devi Chelsea, Ipswich Town forması giyen genç golcü Liam Delap'ın transferi için 30 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye soktu.



İngiliz basınının güvenilir isimlerinden David Ornstein'ın aktardığına göre, Maviler 22 yaşındaki oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.



Transferde son aşamaya gelinirken, Fabrizio Romano da süreci doğruladı. Ünlü gazeteci, Delap'ın Chelsea ile gerçekleştirdiği sağlık kontrollerinin ilk bölümünü tamamladığını duyurdu.



Liam Delap'ın kısa süre içerisinde resmi olarak Chelsea oyuncusu olması bekleniyor. Genç forvet, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



