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Chelsea imzaya hazırlanıyor: Delap!

Liam Delap, Chelsea ile gerçekleştirdiği sağlık kontrollerinin ilk bölümünü tamamladı.

calendar 02 Haziran 2025 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 16:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea imzaya hazırlanıyor: Delap!
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Premier League devi Chelsea, Ipswich Town forması giyen genç golcü Liam Delap'ın transferi için 30 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye soktu.

İngiliz basınının güvenilir isimlerinden David Ornstein'ın aktardığına göre, Maviler 22 yaşındaki oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Transferde son aşamaya gelinirken, Fabrizio Romano da süreci doğruladı. Ünlü gazeteci, Delap'ın Chelsea ile gerçekleştirdiği sağlık kontrollerinin ilk bölümünü tamamladığını duyurdu.

Liam Delap'ın kısa süre içerisinde resmi olarak Chelsea oyuncusu olması bekleniyor. Genç forvet, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.


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