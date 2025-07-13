Chamberlain için flaş iddia: İngiltere'ye dönüş!

Beşiktaş, İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor. Yıldız futbolcu için Ada basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Mirror'ın haberine göre, Chamberlain, sözleşme fesih görüşmelerinde kulübüyle anlaşma sağlarsa serbest oyuncu olacak ve ülkesi İngiltere'ye dönüş yolu açılacak.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Mirror'ın haberine göre, Chamberlain, sözleşme fesih görüşmelerinde kulübüyle anlaşma sağlarsa serbest oyuncu olacak ve ülkesi İngiltere'ye dönüş yolu açılacak.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.