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4-1
22 Haziran
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Çeyrek finaller belli olmaya başladı!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarında maçlar tamamlandı.

calendar 22 Haziran 2025 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çeyrek finaller belli olmaya başladı!
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın C ve D gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde oynanan 4 maçla grup mücadelesi sona erdi.

Gruplarında 3'te 3 yapan Belçika ve İspanya, lider olarak çeyrek finale yükseldi.


Çekya ve Almanya ise gruplarında ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek finallerde Belçika-Almanya ve İspanya-Çekya eşleşmeleri oluştu.

Portekiz, Karadağ, İsveç ve Büyük Britanya ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

C Grubu:

Belçika-Çekya: 72-60

Karadağ-Portekiz: 49-63

 

 Takım

 O

 G

 M

 A

 Y

 Av
1

 Belçika

 3

 3

 0

 240

 165

 75
2

 Çekya

 3

 2

 1

 222

 168

 54
3

 Portekiz

 3

 1

 2

 167

 203

 -36
4

 Karadağ

 3

 0

 3

 146

 239

 -93
D Grubu:

İsveç-İspanya: 75-78 (Uzatmada)

Büyük Britanya-Almanya: 67-80

 

 Takım

 O

 G

 M

 A

 Y

 Av
1

 İspanya

 3

 3

 0

 242

 205

 37
2

 Almanya

 3

 2

 1

 229

 222

 7
3

 İsveç

 3

 1

 2

 226

 233

 -7
4

 Büyük Britanya

 3

 0

 3

 203

 240

 -37

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