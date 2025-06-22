Çeyrek finaller belli olmaya başladı!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın C ve D gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde oynanan 4 maçla grup mücadelesi sona erdi.
Gruplarında 3'te 3 yapan Belçika ve İspanya, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Çekya ve Almanya ise gruplarında ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına kaldı.
Çeyrek finallerde Belçika-Almanya ve İspanya-Çekya eşleşmeleri oluştu.
Portekiz, Karadağ, İsveç ve Büyük Britanya ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
C Grubu:
Belçika-Çekya: 72-60
Karadağ-Portekiz: 49-63
D Grubu:
İsveç-İspanya: 75-78 (Uzatmada)
Büyük Britanya-Almanya: 67-80
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde oynanan 4 maçla grup mücadelesi sona erdi.
Gruplarında 3'te 3 yapan Belçika ve İspanya, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Çekya ve Almanya ise gruplarında ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına kaldı.
Çeyrek finallerde Belçika-Almanya ve İspanya-Çekya eşleşmeleri oluştu.
Portekiz, Karadağ, İsveç ve Büyük Britanya ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
C Grubu:
Belçika-Çekya: 72-60
Karadağ-Portekiz: 49-63
|
| Takım
| O
| G
| M
| A
| Y
| Av
| 1
| Belçika
| 3
| 3
| 0
| 240
| 165
| 75
| 2
| Çekya
| 3
| 2
| 1
| 222
| 168
| 54
| 3
| Portekiz
| 3
| 1
| 2
| 167
| 203
| -36
| 4
| Karadağ
| 3
| 0
| 3
| 146
| 239
| -93
İsveç-İspanya: 75-78 (Uzatmada)
Büyük Britanya-Almanya: 67-80
|
| Takım
| O
| G
| M
| A
| Y
| Av
| 1
| İspanya
| 3
| 3
| 0
| 242
| 205
| 37
| 2
| Almanya
| 3
| 2
| 1
| 229
| 222
| 7
| 3
| İsveç
| 3
| 1
| 2
| 226
| 233
| -7
| 4
| Büyük Britanya
| 3
| 0
| 3
| 203
| 240
| -37
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