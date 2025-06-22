Çeyrek finaller belli olmaya başladı!





Takım



O



G



M



A



Y



Av



1



Belçika



3



3



0



240



165



75



2



Çekya



3



2



1



222



168



54



3



Portekiz



3



1



2



167



203



-36



4



Karadağ



3



0



3



146



239



-93









Takım



O



G



M



A



Y



Av



1



İspanya



3



3



0



242



205



37



2



Almanya



3



2



1



229



222



7



3



İsveç



3



1



2



226



233



-7



4



Büyük Britanya



3



0



3



203



240



-37





2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın C ve D gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde oynanan 4 maçla grup mücadelesi sona erdi.Gruplarında 3'te 3 yapan Belçika ve İspanya, lider olarak çeyrek finale yükseldi.Çekya ve Almanya ise gruplarında ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına kaldı.Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:Belçika-Çekya: 72-60Karadağ-Portekiz: 49-63İsveç-İspanya: 75-78 (Uzatmada)Büyük Britanya-Almanya: 67-80