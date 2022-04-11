Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Önder Karaveli beklentilerin altında kalınca görevden alındı. Karaveli'nin yerine Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile sözleşme imzalandı.



Fanatik gazetesine konuşan sportif direktör Ceyhun Kazancı, Önder Karaveli'ye dair açıklamalarda bulundu. Kazancı 47 yaşındaki çalıştırıcının hastalandığını ve 7-8 kilo verdiğini söyledi.



Ceyhun Kazancı, "Sergen hocanın ayrılığı sonrası başkanımıza Önder Karaveli'nin görevi devralmasını ben söyledim. Kendisi de uygun görüp görev verdi. Sonrasında yük ağır geldi. Dertten hasta olup, 8-9 kilo verdi. Bırakmak istediğini çok önceden bana söyledi. Her şeye rağmen puan ortalaması; Sergen hocada 1.3, Önder hocada 1.7 oldu. Çok kötü puanlar kaybetmemize rağmen hem de. Malatya, Başakşehir, Adana, Hatay maçları gibi" dedi.





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