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Cenk Tosun'a İngiltere'den 20 milyon euroluk flaş teklif

Beşiktaş'ta bu sezon yıldızı parlayan Cenk Tosun için son iddia, Everton. İngiliz ekibinin Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com
Cenk Tosun'a İngiltere'den 20 milyon euroluk flaş teklif
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24 Aralık 2017 23:36
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Cenk Tosun için devre arası yaklaştıkça yeni bir kulübün daha ismi gündeme geliyor. Daha önce ismi Newcastle United ve Crystal Palace ile anılan golcü oyuncunun peşindeki en son kulübün Everton olduğu kaydedildi.

NTV Spor'un haberine göre, İngiliz ekibi Cenk Tosun için 20 milyon euroyu gözden çıkardı ve Beşiktaş'ın vereceği cevabı beklemeye geçti. İngiltere'ye gitmeye sıcak bıkan Cenk'in, kulüplerin anlaşması durumunda ara transfer döneminde Everton'un yolunu tutacağı belirtildi.

CENK TOSUN BONSERVİS REKORU KIRABİLİR!..

Cenk Tosun, 20 milyon euroya transfer olması durumunda, tarihin en pahalı Türk oyuncusu da olacak. Daha önce rekor, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Cengiz Ünder'e aitti.

EVERTON ELİNDEKİ FORVETLERDEN VERİM ALAMADI

İngiltere Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve menajerliğe Sam Allardyce'i getirdikten sonra yükselişe geçerek 26 puanla 9. sıraya yerleşen Everton, Sandro, Mirallas e Niasse'den istenen performansı alamaması üzerine yeni transfere yöneldi. Ada temsilcisinde en golcü isim, 11 gollü Wayne Rooney.

Bu sezon Beşiktaş'ta 23 maça çıkan Cenk Tosun, 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.



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