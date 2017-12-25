CENK TOSUN BONSERVİS REKORU KIRABİLİR!..

EVERTON ELİNDEKİ FORVETLERDEN VERİM ALAMADI

'ta bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekeniçin devre arası yaklaştıkça yeni bir kulübün daha ismi gündeme geliyor. Daha önce ismi Newcastle United ve Crystal Palace ile anılan golcü oyuncunun peşindeki en son kulübün Everton olduğu kaydedildi.NTV Spor'un haberine göre, İngiliz ekibiiçin 20 milyon euroyu gözden çıkardı ve Beşiktaş'ın vereceği cevabı beklemeye geçti. İngiltere'ye gitmeye sıcak bıkan Cenk'in, kulüplerin anlaşması durumunda ara transfer döneminde Everton'un yolunu tutacağı belirtildi.Cenk Tosun, 20 milyon euroya transfer olması durumunda, tarihin en pahalı Türk oyuncusu da olacak. Daha önce rekor, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Cengiz Ünder'e aitti.'e kötü bir başlangıç yapan ve menajerliğe Sam Allardyce'i getirdikten sonra yükselişe geçerek 26 puanla 9. sıraya yerleşen Everton, Sandro, Mirallas e Niasse'den istenen performansı alamaması üzerine yeni transfere yöneldi. Ada temsilcisinde en golcü isim, 11 gollü Wayne Rooney.Bu sezon Beşiktaş'ta 23 maça çıkan Cenk Tosun, 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.