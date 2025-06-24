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Cenk Tosun için Eyüpspor ve Samsunspor devrede!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla istediği süreleri alamayan Cenk Tosun'a Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Samsunspor talip oldu.

calendar 24 Haziran 2025 15:35
Fotoğraf: AA
Cenk Tosun için Eyüpspor ve Samsunspor devrede!
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Fenerbahçe ile sözleşmesi devam etmesine rağmen yeterli forma şansı bulamayan tecrübeli golcü Cenk Tosun, yeni bir ayrılığın eşiğinde. Süper Lig kariyerinde önemli izler bırakan 33 yaşındaki forvet için transferde hareketli günler yaşanıyor.

Yeni sezonda Süper Lig'e güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Eyüpspor, deneyimli oyuncuyu transfer hedefleri arasına aldı. Teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin'i getiren İstanbul ekibi, Cenk Tosun için somut adımlar atmaya başladı.

SAMSUNSPOR'DA DEVREDE



Eyüpspor'un kısa süre içinde resmi teklifini iletmesi beklenirken, Cenk Tosun'un da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor. Öte yandan Samsunspor'un da golcü futbolcuya ilgisi bulunuyor. Deneyimli oyuncunun vereceği kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 22 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. 

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