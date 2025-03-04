Cenk Tosun'dan Japonya'ya yeşil ışık

Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Cenk Tosun, forma şansı bulmakta zorlandı.
17 maçta sadece 283 dakika süre alan 33 yaşındaki forvet, bu zamanda 2 gol-1 asistlik katkı verdi. Japon ekibi Urawa Red Diamonds'tan teklif alan milli oyuncu, buna sıcak bakarken Fenerbahçe ayrılığa onay vermiş durumda...
Futbola Frankfurt altyapısında başlayan, İngiltere ekibi Everton'da forma giyen Cenk, Uzakdoğu ile kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazır.
Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'a kadar sürecek.
17 maçta sadece 283 dakika süre alan 33 yaşındaki forvet, bu zamanda 2 gol-1 asistlik katkı verdi. Japon ekibi Urawa Red Diamonds'tan teklif alan milli oyuncu, buna sıcak bakarken Fenerbahçe ayrılığa onay vermiş durumda...
Futbola Frankfurt altyapısında başlayan, İngiltere ekibi Everton'da forma giyen Cenk, Uzakdoğu ile kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazır.
Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'a kadar sürecek.