Premier Lig'de 24. hafta maçında Huddersfield Town ile Everton karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 3. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Lucas Digne gördüğü kırmızı kartla Everton'ı sahada 10 kişi bıraktı.
İkinci devrede Everton skoru korumayı başardı ve deplasmanda Huddersfield'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Everton puanını 33'e yükseltti. Huddersfield ise 11 puanda kaldı.
Everton'da Cenk Tosun 11'de maça başladı ve 66. dakikada yerini Lucas Digne'ye bıraktı.
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Mücadelenin 3. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Lucas Digne gördüğü kırmızı kartla Everton'ı sahada 10 kişi bıraktı.
İkinci devrede Everton skoru korumayı başardı ve deplasmanda Huddersfield'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Everton puanını 33'e yükseltti. Huddersfield ise 11 puanda kaldı.
Everton'da Cenk Tosun 11'de maça başladı ve 66. dakikada yerini Lucas Digne'ye bıraktı.
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