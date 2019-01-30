Premier Lig'de 24. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 3. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 66. dakikasında Lucas Digne gördüğü kırmızı kartla Everton'ı sahada 10 kişi bıraktı.İkinci devrede Everton skoru korumayı başardı ve deplasmanda Huddersfield'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Everton puanını 33'e yükseltti. Huddersfield ise 11 puanda kaldı.Everton'da Cenk Tosun 11'de maça başladı ve 66. dakikada yerini Lucas Digne'ye bıraktı.