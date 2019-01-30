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Cenk Tosun 11'de oynadı, Everton 3 puanı kaptı!

Premier Lig'de 24. haftada Everton deplasmanda Huddersfield'ı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Cenk Tosun 11'de oynadı, Everton 3 puanı kaptı!
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30 Ocak 2019 00:43
Premier Lig'de 24. hafta maçında Huddersfield  Town ile Everton karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Lucas Digne gördüğü kırmızı kartla Everton'ı sahada 10 kişi bıraktı.

İkinci devrede Everton skoru korumayı başardı ve deplasmanda Huddersfield'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Everton puanını 33'e yükseltti. Huddersfield ise 11 puanda kaldı.

Everton'da Cenk Tosun 11'de maça başladı ve 66. dakikada yerini Lucas Digne'ye bıraktı.

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