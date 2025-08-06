Cenk Özkacar, Köln'e imzaya gidiyor!

Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, Köln'e transfer olmaya hazırlanıyor.



ANLAŞMA SAĞLANDI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Köln, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Valencia ile anlaşma sağladı.



İMZAYA GİDİYOR



Cenk Özkacar, Köln'e transferini tamamlamak için perşembe günü Almanya'ya gidecek.



OPSİYON 2 MİLYON EURO



Köln ve Valencia arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 2 milyon euro olacak.



Valencia, Cenk Özkacar'ı geçen sezon Real Valladolid'e kiralık göndermişti. Milli futbolcu, Valladolid'de 12 maçta süre buldu.



