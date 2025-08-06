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Cenk Özkacar, Köln'e imzaya gidiyor!

Köln, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Valencia ile anlaşma sağladı. Cenk Özkacar, imza için perşembe günü Almanya'ya gidecek.

calendar 06 Ağustos 2025 23:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cenk Özkacar, Köln'e imzaya gidiyor!
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Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, Köln'e transfer olmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Köln, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Valencia ile anlaşma sağladı.

İMZAYA GİDİYOR

Cenk Özkacar, Köln'e transferini tamamlamak için perşembe günü Almanya'ya gidecek.

OPSİYON 2 MİLYON EURO

Köln ve Valencia arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 2 milyon euro olacak.

Valencia, Cenk Özkacar'ı geçen sezon Real Valladolid'e kiralık göndermişti. Milli futbolcu, Valladolid'de 12 maçta süre buldu.

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