Cenk Özkaçar'ın yeni durağı Valencia

Valencia, Lyon'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Cenk Özkaçar'ın yeni durağı Valencia
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23 Ağustos 2022 19:24
Valencia, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ın transferini resmi olarak açıkladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun bir sezonluğuna kiralandığı ve sözleşmede satın alma maddesi de olduğu belirtildi.

Öte yandan Lyon, Valencia'nın bu transfer için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceğini, satın alma maddesinin ise 5 milyon euro olduğunu duyurdu.

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