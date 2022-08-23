Cenk Özkaçar'ın yeni durağı Valencia

Valencia, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ın transferini resmi olarak açıkladı.



İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun bir sezonluğuna kiralandığı ve sözleşmede satın alma maddesi de olduğu belirtildi.



Öte yandan Lyon, Valencia'nın bu transfer için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceğini, satın alma maddesinin ise 5 milyon euro olduğunu duyurdu.





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