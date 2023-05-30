Cenk Ergün: "Şimdi yolumuz Şampiyonlar Ligi"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, şampiyonluk sonrası konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Cenk Ergün: 'Şimdi yolumuz Şampiyonlar Ligi'
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30 Mayıs 2023 23:25
Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Ergün açıklamasında 23. şampiyonlukları ve gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi yoluyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Bu sene çok önemliydi, camia olarak Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmaya inandık. Bizim genlerimizde şampiyonluk var, buraya getirdiğimizde bırakmıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2023'te 23. şampiyonluğumuz... Bu da çok güzel. Şimdi yolumuz Şampiyonlar Ligi. Çok güzel bir ortam var, herkes beraber. İstanbul'da kutlamalara devam edeceğiz."

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