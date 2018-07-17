Cengiz'den Milli Takım, Salah ve Emre Belözoğlu açıklamaları

Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, sezon öncesinde özel bir röportaj verdi ve bu sezon daha büyük hedefleri olduğunu söyledi.
Cengiz, Roma'da ki geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada lige alıştığını ve gelecek sezonun daha iyi olacağını belirtirken, ''Geldiğim ilk senede bunu başarmak gurur verici. Bu senenin daha iyi olması lazım ki ilk semen hatırlansın. Geçen sene 8 gol attım, bu sene üstüne çıkmam lazım. Bu sene iyi işler yapacağıma inanıyorum, lige alıştım. İyi işler yapacağıma inanıyorum.'' dedi.
Geçtiğimiz sezonun oldukça iyi geçtiğini dile getiren Milli yıldız, ''Verona maçına kadar golüm yoktu. O maçtan önce 4-5 röportaj yapmıştım ve ilk golü attıktan sonra gerisi gelecektir demiştim. Sonra atmaya devam ettim. Benim için güzel geçti, her hafta gol atıyordum. Bu sene inşallah daha iyisini yapacağım.'' ifadelerini kullandı.
SALAH - CENGİZ KIYASI
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah ile benzetilmesine ilişkin konuşan Cengiz, ''Salah ile kendimi kıyaslamak yanlış olur. İnanılmaz bir oyuncu. Aynı sahadayken onu durdurmak imkansızdı. Onun yerine gelmem gurur verici bir şey. o da iyi performans sergiledi ve gitti. Ben de umarım ileride onun gibi büyük bir futbolcu olurum. Salah daha hızlı, ben de hızlıyım ama o daha hızlı.'' dedi.
Roma'ya alışma sürecindeki en önemli etmenin teknik direktör Eusebio Di Francesco olduğunu belirten 21 yaşındaki yıldız, ''Performansımın en büyük sebeplerinden biri hocam. Bana güvendi ve oynattı. İlk golüm önemliydi. Bir de Shakhtar Donetsk maçı. İki gol önemliydi. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerimdi.'' dedi.
''EMRE BELÖZOĞLU İLE OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM''
Roma'ya transfer olmadan önce Başakşehir'de ki ''ağabeyi'' Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahseden milli yıldız, ''Emre abinin son zamanlarında onunla oynadığım için çok şanslıyım. Bence çok büyük bir oyuncu, müthiş bir oyuncu. Avrupa'da 32 yaşna kadar oynayabileceğini düşünüyorum. Büyük oyuncularla burada da oynadım ama onun gibi oyuncuyu nadir gördüm. Bana hep tavsiyeler verdi. Her zaman beslenmene, yemene içmene dikkat et, daha büyük yerlere geleceğine inanıyorum diyor. Telefonda da sürekli konuşuyoruz, bana sürekli tavsiye veriyor.'' dedi ve sözlerini sonlandırdı.
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Cengiz, Roma'da ki geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada lige alıştığını ve gelecek sezonun daha iyi olacağını belirtirken, ''Geldiğim ilk senede bunu başarmak gurur verici. Bu senenin daha iyi olması lazım ki ilk semen hatırlansın. Geçen sene 8 gol attım, bu sene üstüne çıkmam lazım. Bu sene iyi işler yapacağıma inanıyorum, lige alıştım. İyi işler yapacağıma inanıyorum.'' dedi.
Geçtiğimiz sezonun oldukça iyi geçtiğini dile getiren Milli yıldız, ''Verona maçına kadar golüm yoktu. O maçtan önce 4-5 röportaj yapmıştım ve ilk golü attıktan sonra gerisi gelecektir demiştim. Sonra atmaya devam ettim. Benim için güzel geçti, her hafta gol atıyordum. Bu sene inşallah daha iyisini yapacağım.'' ifadelerini kullandı.
SALAH - CENGİZ KIYASI
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah ile benzetilmesine ilişkin konuşan Cengiz, ''Salah ile kendimi kıyaslamak yanlış olur. İnanılmaz bir oyuncu. Aynı sahadayken onu durdurmak imkansızdı. Onun yerine gelmem gurur verici bir şey. o da iyi performans sergiledi ve gitti. Ben de umarım ileride onun gibi büyük bir futbolcu olurum. Salah daha hızlı, ben de hızlıyım ama o daha hızlı.'' dedi.
Roma'ya alışma sürecindeki en önemli etmenin teknik direktör Eusebio Di Francesco olduğunu belirten 21 yaşındaki yıldız, ''Performansımın en büyük sebeplerinden biri hocam. Bana güvendi ve oynattı. İlk golüm önemliydi. Bir de Shakhtar Donetsk maçı. İki gol önemliydi. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerimdi.'' dedi.
''EMRE BELÖZOĞLU İLE OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM''
Roma'ya transfer olmadan önce Başakşehir'de ki ''ağabeyi'' Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahseden milli yıldız, ''Emre abinin son zamanlarında onunla oynadığım için çok şanslıyım. Bence çok büyük bir oyuncu, müthiş bir oyuncu. Avrupa'da 32 yaşna kadar oynayabileceğini düşünüyorum. Büyük oyuncularla burada da oynadım ama onun gibi oyuncuyu nadir gördüm. Bana hep tavsiyeler verdi. Her zaman beslenmene, yemene içmene dikkat et, daha büyük yerlere geleceğine inanıyorum diyor. Telefonda da sürekli konuşuyoruz, bana sürekli tavsiye veriyor.'' dedi ve sözlerini sonlandırdı.
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