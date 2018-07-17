Cengiz'den Milli Takım, Salah ve Emre Belözoğlu açıklamaları

SALAH - CENGİZ KIYASI

''EMRE BELÖZOĞLU İLE OYNADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM''

Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, sezon öncesinde özel bir röportaj verdi ve bu sezon daha büyük hedefleri olduğunu söyledi.Cengiz, Roma'da ki geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada lige alıştığını ve gelecek sezonun daha iyi olacağını belirtirken,dedi.Geçtiğimiz sezonun oldukça iyi geçtiğini dile getiren Milli yıldız,ifadelerini kullandı.Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah ile benzetilmesine ilişkin konuşan Cengiz,dedi.Roma'ya alışma sürecindeki en önemli etmenin teknik direktör Eusebio Di Francesco olduğunu belirten 21 yaşındaki yıldız,' dedi.Roma'ya transfer olmadan önce Başakşehir'de ki' dedi ve sözlerini sonlandırdı.