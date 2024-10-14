Cengiz Ünder için sürpriz transfer ihtimali

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası gözden düşen Cengiz Ünder için ara transfer döneminde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder için sürpriz transfer ihtimali
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14 Ekim 2024 12:37
Cengiz Ünder, beklentileri karşılayamadığı Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne girmeye son derece kararlı görünüyor.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun, Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek için özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

SADECE 99 DAKİKA

Cengiz şu ana kadar sadece 3 maçta sahaya çıktı ve toplam 99 dakika süre alabildi. Başarılı futbolcu, önümüzdeki haftalarda hocasının kendisine daha fazla şans vermesini umuyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILABİLİR

Cengiz Ünder, beklediği forma şansını bulamazsa, ara transfer döneminde ayrılabilir.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon toplam 33 maçta görev alan Cengiz Ünder 9 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti. 

 

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