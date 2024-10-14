Cengiz Ünder için sürpriz transfer ihtimali

Cengiz Ünder, beklentileri karşılayamadığı Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne girmeye son derece kararlı görünüyor.
27 yaşındaki hücum oyuncusunun, Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek için özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.
SADECE 99 DAKİKA
Cengiz şu ana kadar sadece 3 maçta sahaya çıktı ve toplam 99 dakika süre alabildi. Başarılı futbolcu, önümüzdeki haftalarda hocasının kendisine daha fazla şans vermesini umuyor.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILABİLİR
Cengiz Ünder, beklediği forma şansını bulamazsa, ara transfer döneminde ayrılabilir.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon toplam 33 maçta görev alan Cengiz Ünder 9 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.
27 yaşındaki hücum oyuncusunun, Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek için özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.
SADECE 99 DAKİKA
Cengiz şu ana kadar sadece 3 maçta sahaya çıktı ve toplam 99 dakika süre alabildi. Başarılı futbolcu, önümüzdeki haftalarda hocasının kendisine daha fazla şans vermesini umuyor.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILABİLİR
Cengiz Ünder, beklediği forma şansını bulamazsa, ara transfer döneminde ayrılabilir.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon toplam 33 maçta görev alan Cengiz Ünder 9 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.