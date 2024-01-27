Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım? 😂💛💙 @Syncaglar https://t.co/a1Ve7CaKJq



— Cengiz Ünder (@cengizunder) January 26, 2024

Daha önceve'de de birlikte forma giyenve, tekrardan aynı takımda buluştular.transferini resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardındanRoma'dan Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder için 2020'de,paylaşımını yapan Çağlar Söyüncü'ye yıllar sonra yanıt geldi.Cengiz Ünder, sosyal medyadan yine aynı şekilde Çağlar Söyüncü'ye cevap verdi.Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Çağlar, ilk açıklamasında" ifadelerini kullandı.