Cengiz Ünder'den Çağlar Söyüncü için paylaşım!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de top koşturan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takım ile transferde anlaşma sağlayan Çağlar Söyüncü'ye sosyal medyadan yıllar sonra dikkat çeken bir yanıt verdi.

, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder'den Çağlar Söyüncü için paylaşım!
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27 Ocak 2024 11:30
Son güncelleme 27 Ocak 2024 11:33
Daha önce Altınordu ve Leicester City'de de birlikte forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, tekrardan aynı takımda buluştular.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder, yakın arkadaşı hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

2020'DE PAYLAŞMIŞTI

Roma'dan Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder için 2020'de, "Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım" paylaşımını yapan Çağlar Söyüncü'ye yıllar sonra yanıt geldi.

YİNE AYNI PAYLAŞIM

Cengiz Ünder, sosyal medyadan yine aynı şekilde Çağlar Söyüncü'ye cevap verdi.

"CENGİZ'İN PAYLAŞIMINI GÖRDÜM"

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Çağlar, ilk açıklamasında "Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah sonu şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı. 

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