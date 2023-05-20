Milliyet yazarı Cemal Ersen köşesinde, Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'un başına getirilmesinin yanlış bir tercih olduğunu yazan Ersen'in değerlendirmeleri şu şekilde:
Konu Trabzonspor olunca lafımı esirgemem. Enkaz devralan Başkan Ertuğrul Doğan bence ilk tercihinde yanlış yaptı. Teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'nın getirilmesinden söz ediyorum. Ne Türk futbolunu ne Trabzonspor'u tanıyor. Resmen kumar oynuyor takım üzerinden. Galiba nereye geldiğinin farkında değil. Bu ülkenin en zor coğrafyasında ve en zor kulübünde çalışmak her babayiğidin harcı değildir. Gelmek ve gitmek bir parmak işaretine bakar. Kalırsa yaptıracağı transferleri düşünmek bile istemem. Sayın Doğan; yol yakınken gözden geçiriniz kararınızı. Trabzonspor'un bağrından çıkan evlatları var. Görev verin koşarak gelirler.
Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'un başına getirilmesinin yanlış bir tercih olduğunu yazan Ersen'in değerlendirmeleri şu şekilde:
Konu Trabzonspor olunca lafımı esirgemem. Enkaz devralan Başkan Ertuğrul Doğan bence ilk tercihinde yanlış yaptı. Teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'nın getirilmesinden söz ediyorum. Ne Türk futbolunu ne Trabzonspor'u tanıyor. Resmen kumar oynuyor takım üzerinden. Galiba nereye geldiğinin farkında değil. Bu ülkenin en zor coğrafyasında ve en zor kulübünde çalışmak her babayiğidin harcı değildir. Gelmek ve gitmek bir parmak işaretine bakar. Kalırsa yaptıracağı transferleri düşünmek bile istemem. Sayın Doğan; yol yakınken gözden geçiriniz kararınızı. Trabzonspor'un bağrından çıkan evlatları var. Görev verin koşarak gelirler.