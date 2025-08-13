13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-027'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-043'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-244'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-044'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-044'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-029'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-381'

Celtics'te yönetim değişti, Grousbeck görevi bıraktı

Boston Celtics'in uzun süredir başkanlık görevini yürüten Wyc Grousbeck, kulübün 6,1 milyar dolara William Chisholm liderliğindeki yatırımcı grubuna satılmasının ardından takım temsilciliği (governor) görevini sürdüremeyecek.

ESPN'den Shams Charania ve Ramona Shelburne'ün haberine göre Chisholm, NBA yönetim kurulundaki temsilcilik görevini üstlenecek ve basketbol operasyonlarında son sözü söyleyecek.

Grousbeck, Mart ayında doğrulanan rekor satış sonrası, Chisholm'un talebi üzerine ilk üç yıl CEO ve takım temsilcisi olarak görevine devam etmeyi kabul etmişti. Ancak yeni gelişmeyle birlikte bu plan değişmiş oldu.


64 yaşındaki Grousbeck, Celtics'i 2002'de 360 milyon dolara satın aldı. 23 yıllık döneminde kulüp, 2008 ve 2024'te olmak üzere iki kez şampiyonluk kazandı ve toplamda 18 şampiyonluğa ulaşarak ezeli rakibi Los Angeles Lakers'ı geride bıraktı.

Kulübün 6,1 milyar dolarlık değeri, Kuzey Amerika spor tarihindeki en yüksek satış bedeli olarak kayda geçti. Satışın NBA yönetim kurulu tarafından kısa sürede onaylanması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
