Celtic taraftarı, Filistin'e desteğini sürdürmekte kararlı

Celtic Star Taraftar Sitesi Editörü David Faulds, Celtic taraftarının Filistin'e desteğinin daimi olacağını belirterek "Celtic taraftarı, Filistin'e karşı çifte standart uygulanmasına izin vermeyecek." dedi.



Faulds, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Celtic'in Filistin'e desteği kararlı şekilde sürecek. Belki her maçta bayraklar açılmayacak ama desteğimiz daimi olacak." ifadelerini kullandı.



Filistin ile İskoçya Futbol Milli Takımları arasında bir dostluk maçının oynanmasının önemli olduğunu belirten Faulds, "Mükemmel bir olay olur." şeklinde yorumladı.



- "Celtic taraftarı buna karşı çıkar."



Faulds, Gazze'de yaşananların ardından insanlar uyanıp ne olduğunun farkına varmaya başladığın dikkati çekerek, "Gazze'de birçoğu çocuk olmak üzere 2 milyon insan var ve bu çocuklar bombalandıklarını bile fark etmiyor ne olduğunu anlamıyor. Celtic taraftarı buna karşı çıkar." diye konuştu.



- "Tam bir ikiyüzlülük"



Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında dünyanın her yerinde stadyumlarda insani bir tavırla Ukrayna bayrakları açıldığını hatırlatan Faulds, dünyanın Ukrayna ve Gazze'deki durumlara gösterdiği farklı tepkisini ise "Bu tam bir ikiyüzlülük. Celtic taraftarı, Filistin'e çifte standart uygulanmasına izin vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.



Celtic Kulübünün ve taraftarının Filistin'e sempati duyduğunu anlatan Faulds, Celtic Kulübünün Filistin'e destek veren Yeşil Tugay grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasaklamasının bayrak açma olayından dolayı değil son haftalarda UEFA'dan da ceza almalarına neden olan bazı hadiseler nedeniyle alındığını ifade etti.



- "Filistin davasına desteğiyle Celtic taraftarı, her zaman tarihin doğru tarafında yer alacaktır"



1971 yılından beri stadyumdan Celtic maçlarını izlediğini vurgulayan Faulds, "Filistin davasına desteğiyle Celtic taraftarı, her zaman tarihin doğru tarafında yer alacaktır." sözlerini kullandı.



Celtic Kulübünün, stadyumda taraftarın Filistin bayrağı açmasıyla ilgili bir sorununun olmadığını ama stadyumda açılan Hamas lehine olabilecek "direnenler kazanacak" yazılı pankartın kulübe zarar verebileceği ifade eden Faulds, "Yeşil Tugay grubu da Celtic taraftarları da bu türlü pankartlara tepki gösteriyor. Celtic Kulübü, stadyuma Filistin bayrağıyla gelen taraftarların bayraklarını hiçbir zaman toplatmadı." bilgisini verdi.



Faulds, Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecek maçlarda taraftarın Filistin bayrağı açması durumunda UEFA'nın Celtic'e ceza vermesinden endişe edildiğini kaydetti.



Celtic'in Filistin'e para yardımında bulunduğunu da dile getiren Faulds, Celtic kulübünün taraftar için bir aile gibi olduğunu söyledi.



- "Şok oldum"



İsrail'e 1990'lı yıllarda gittiğini anlatan Faulds, "Filistinlilerin Kudüs'te nasıl muameleye maruz kaldığını gördüm ve şok oldum." ifadesini kullandı.



Celtic Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Atletico Madrid ile geçen hafta oynanan maçta taraftarlarının tribünlerde Filistin bayrakları açması dünya genelinde yankı uyandırmıştı.