Celta Vigo evinde beraberliğe razı oldu

LaLiga karşılaşmasında Celta Vigo ağırladığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Celta Vigo evinde beraberliğe razı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2024 16:58
LaLiga 30. hafta karşılaşmasında Celta Vigo konuk ettiği Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı.

Rayo Vallecano'da, Miguel Crespo karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.

Celta Vigo bu beraberlikle 28 puana yükselirken, Rayo Vallecano'da puanını 30'a çıkarttı.

Celta Vigo bir sonraki karşılaşmasında Real Betis deplasmanına giderken, Rayo Vallecano evinde Getafe'yi konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery