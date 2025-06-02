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Çekya'dan Galatasaray'a: Mathias Ross!

Sparta Prag, Mathias Ross'un satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a dönecek.

calendar 02 Haziran 2025 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 16:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Çekya'dan Galatasaray'a: Mathias Ross!
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Galatasaray'dan geçtiğimiz yaz Sparta Prag'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Mathias Ross, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Ruik'te yer alan habere göre, Sparta Prag, 24 yaşındaki futbolcunun 1.2 milyon euro'luk (Bonuslarla 1.5 milyon euro) satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Ross, yaz aylarında Galatasaray'a geri dönecek.

ÇARPICI SÖZLER!

Ruik'te Mathias Ross için yazılan haberde çarpıcı ifadeler de yer aldı. Çek basınındaki haberde, Ross için, "Mathias Ross'un transferi hiç iyi bir şekilde sonuçlanmadı. Sparta Yönetimi, onu Galatasaray'dan doğrudan transfer etmek yerine sadece kiralık olarak aldıkları için muhtemelen kendilerini tebrik ediyordur. Danimarkalı stoper, sezonun başında süre bulmasına rağmen daha sonra tamamen kenarda kaldı ve yıl başından bu yana sadece 26 dakika süre buldu. Ross, yaz aylarında Türkiye'ye dönecek." ifadeleri kullanıldı.


SPARTA PRAG PERFORMANSI

24 yaşındaki Mathias Ross, bu sezon Sprta Prag'ta 17 maçta süre buldu ve 1 kez ağları havalandırdı.

Mathias Ross'un bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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