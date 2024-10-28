ÇBK Mersin'in Avrupa'da rakibi Tango Bourges Basket

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde salı günü Tango Bourges Basket ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
ÇBK Mersin'in Avrupa'da rakibi Tango Bourges Basket
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 11:51
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında salı günü Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini konuk edecek.

Serveet Tazegül Salonu'ndaki müsabaka, saat 18.30'da başlayacak.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Olympiakos'u 81-67 yenen Mersin ekibi, 3 maçta 3 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Konuk ekip ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda 4 takımlı grupta 2. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery