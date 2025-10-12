12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

ÇBK Mersin'den sayı yağmuru!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk periyotta geriye düşmesine rağmen Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 112-78 mağlup etti.

12 Ekim 2025 21:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ÇBK Mersin'den sayı yağmuru!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 112-78 yendi.
 
Salon: Servet Tazegül
 
Hakemler: Haldun Çoban, Fatih Güler, Fatih Kurt
 
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 12, Ayşenaz Harma 16, Juskaite 11, Burke 15, Vanloo 8, Büşra Akbaş 15, Sinem Ataş 5, Hayes 12, Razheva 12, Esra Ural Topuz 6, Asena Yalçın, Sevgi Tonguç
 
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 12, Simge Tokmak 8, Başak Altunbey 13, Wallace 15, Powers 24, Elif Emirtekin 3, Maria Meltem Gültekin 3, Dilara Tongar, Saliha Mandıracı
 
1. Periyot: 24-29
 
Devre: 50-43
 
3. Periyot: 85-65
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
