Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında deplasman yasağı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Karadeniz derbisi öncesi tribün kararı açıklandı.
Rize İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla, cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına deplasman yasağı getirildi.
Trabzonspor taraftarının yer alacağı misafir tribünü için biletler satışa çıkarılmıştı.
