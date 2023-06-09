Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile prensipte anlaştı!

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Çaykur Rizepsor'un başına geçecek isim belli oldu.



Karadeniz ekibi, Süper Lig'de Konyaspor ile başarılı işler yapan İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı.



Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile son detayları görüşmesinin ardından 46 yaşındaki teknik adamla resmi sözleşmeyi imzalayacak.



KONYA'DA ÜÇÜNCÜLÜK YAŞADI



Hatayspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken deneyimli İlhan Palut, bordo- beyazlı ekibi Süper Lig'e taşıdı. Daha sonra Göztepe'nin başına geçen 46 yaşındaki hoca, 2021-2022 sezonunda Konyaspor'la 68 puan topladı ve ligi 3.'lük koltuğunda tamamladı. Konyaspor Yönetimi, bu sezon ortasında İlhan Palut ile yolları ayırma kararı aldı.





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