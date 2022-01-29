Çaykur Rizespor'dan Burak Kapacak hamlesi

Çaykur Rizespor, Burak Kapacak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çaykur Rizespor'dan Burak Kapacak hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2022 20:17
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer için harekete geçti.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak için kiralama teklifinde bulundu.

SADECE BİR MAÇTA OYNADI!

22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde şans bulamazken, Portekizli teknik adamın ayrılığının ardından Türkiye Kupası'ndaki Afjet Afyonspor karşılaşmasında süre buldu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.