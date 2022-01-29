Çaykur Rizespor'dan Burak Kapacak hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer için harekete geçti.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak için kiralama teklifinde bulundu.
SADECE BİR MAÇTA OYNADI!
22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde şans bulamazken, Portekizli teknik adamın ayrılığının ardından Türkiye Kupası'ndaki Afjet Afyonspor karşılaşmasında süre buldu.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak için kiralama teklifinde bulundu.
SADECE BİR MAÇTA OYNADI!
22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde şans bulamazken, Portekizli teknik adamın ayrılığının ardından Türkiye Kupası'ndaki Afjet Afyonspor karşılaşmasında süre buldu.