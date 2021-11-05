Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u ağırladı.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Selim Ay ve 70 dakikada penaltıdan Djokovic kaydetti.



Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 7 puanla 20. sırada yer aldı. 8 maç aradan sonra yenilen Alanyaspor ise 21 puanla 3. sırada yer buldu.



Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Candeias'ın sağdan ceza yayı üzerine ortasında, Efkan Bekiroğlu'nun yere inmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.



11. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisi arka direğe ortasında, Selim Ay'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek filelere gitti: 1-0



26. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında savunmadan seken topa Boldrin'in penaltı noktasında şutunda, bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak yan direğe vurarak kornere çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





İLGİLİ VİDEO