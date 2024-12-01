Casemiro: "Madalyamı Malacia'ya verdim"

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro, sakatlığını atlatan Tyrell Malacia hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Casemiro: 'Madalyamı Malacia'ya verdim'
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01 Aralık 2024 16:03
Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro, sakatlığını atlatan Tyrell Malacia hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı sol bekin psikolojik olarak zor bir süreçten çıktığına dikkat çeken Casemiro, "Malacia geçen sezon hiç maça çıkmadı ve FA Cup'ı kazandıktan sonra seremoniye çıkmak istemedi." ifadelerini kullandı.

Malacia'yı takıma kazandırmaları gerektiğini söyleyen Casemiro, "Ona madalya verilmedi ama ben kendi madalyamı ona verdim. Onu takıma kazandırmalıyız, sevgiye ihtiyacı var. Onu çok seviyoruz."dedi.
 
25 yaşındaki Malacia, bu sezon Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.

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