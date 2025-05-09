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Carlos ve En-Nesyri'nin kaderi Jose'ye bağlı

Fenerbahçe, Jose Mourinho'yla yollarını ayırması halinde; Diego Carlos ve Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koyacak.

calendar 09 Mayıs 2025 09:25 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 09:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Carlos ve En-Nesyri'nin kaderi Jose'ye bağlı
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Fenerbahçe'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüp içindeki belirsizlikler giderek büyüyor. Başkan Ali Koç'un yeniden seçime gitmeyeceğini açıklamasına rağmen, muhalefet cephesinde imza kampanyaları hız kazanırken, camiada teknik direktör Jose Mourinho'ya yönelik memnuniyetsizlik dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertli camiada alınan sonuçların beklentilerin altında kalması, taraftarın da Portekizli teknik adama olan güvenini sarsmış durumda.

Başkan Ali Koç her ne kadar istikrardan yana olduğunu ve Mourinho ile devam etmek istediğini dile getirse de, deneyimli teknik direktörün kaderi sezonun son dört haftasında alınacak sonuçlara bağlı olacak.

TOPLAM 31,5 MİLYON EURO

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye kazandırdığı bazı oyuncuların geleceği de teknik adamın durumuna bağlı olarak şekillenecek. Özellikle devre arasında 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Diego Carlos'un, Mourinho'nun ayrılması halinde satış listesine konulması gündemde. Benzer şekilde sezon başında 19.5 milyon euroya Sevilla'dan transfer edilen Faslı golcü Youssef En-Nesyri için de ayrılık ihtimali yüksek.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Mourinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda hem Carlos hem de En-Nesyri'ye gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ve yeterli bonservis bedeli teklif edilirse iki oyuncuyla da yolların ayrılacağı öğrenildi.



 
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