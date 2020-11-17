Carlos Tevez 3. saniyede sarı kartla rekor kırdı

Carlos Tevez, Boca Juniors'un Talleres'e 1-0 yenildiği maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek bu alanda rekor kırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Carlos Tevez 3. saniyede sarı kartla rekor kırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2020 03:10
Boca Juniorslu Carlos Tevez, Tallares maçının 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı.

Arantn Lig Kupası maçının başlama düdüğü ile birlikte eski takım arkadaşı Thomas Pochettino'ya doğru depar atan Tevez, dirsek darbesiyle rakibini yerde bıraktı. Hakem German Delfino tarafından sarı kartla cezalandırılan Tevez, bu hareketiyle bu alanda tarihe geçmiş oldu. Maç başladığı anda rakibine doğru koşan Tevez'in Pochettino ile arasında nasıl bir husumet olduğu da Arjantin basınına konu oldu.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Boca Juniors'da Obanda 90+3, Izquerdoz 90+4'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

36 yaşındaki Tevez, Arjantin Lig Kupası'nın bir önceki turunda Newell's Old Boys kalecisi Aguerre'nin dirseğinin çıkmasına sebebiyet veren bir hareket yapmış ve rakibinin yıl sonuna kadar saha dışında kalmasına neden olmuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için