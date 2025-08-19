19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Carlos Cuesta Spartak Moskova'da

Spartak Moskova, Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. KAP bildirimi bekleniyor.

calendar 19 Ağustos 2025 15:10 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 15:33
Carlos Cuesta Spartak Moskova'da
Galatasaray'da ayrılması beklenen isimlerle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞILDI

Haluk Yürekli'nin haberine göre Spartak Moskova, Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Artık yalızca KAP bildirimi bekleniyor.

Spartak Moskova, Carlos Cuesta için 6.5M€ net + 2M€ bonus olmak üzere toplamda 8.5M€ karşılığında Galatasaray ile anlaşma sağladı.
BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VARDI

Öte yandan Vasco da Gama'nın da savunma oyuncusunu ile yakından ilgileniyordu

Fakat Carlos Cuesta'nın tercihi Rusya Ligi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla 9 maçta süre alabildi.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
