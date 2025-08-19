Carlos Cuesta Spartak Moskova'da

Galatasaray'da ayrılması beklenen isimlerle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor.
SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞILDI
Haluk Yürekli'nin haberine göre Spartak Moskova, Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Artık yalızca KAP bildirimi bekleniyor.
Spartak Moskova, Carlos Cuesta için 6.5M€ net + 2M€ bonus olmak üzere toplamda 8.5M€ karşılığında Galatasaray ile anlaşma sağladı.
BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VARDI
Öte yandan Vasco da Gama'nın da savunma oyuncusunu ile yakından ilgileniyordu
Fakat Carlos Cuesta'nın tercihi Rusya Ligi oldu.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla 9 maçta süre alabildi.
SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞILDI
Haluk Yürekli'nin haberine göre Spartak Moskova, Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Artık yalızca KAP bildirimi bekleniyor.
Spartak Moskova, Carlos Cuesta için 6.5M€ net + 2M€ bonus olmak üzere toplamda 8.5M€ karşılığında Galatasaray ile anlaşma sağladı.
BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VARDI
Öte yandan Vasco da Gama'nın da savunma oyuncusunu ile yakından ilgileniyordu
Fakat Carlos Cuesta'nın tercihi Rusya Ligi oldu.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla 9 maçta süre alabildi.