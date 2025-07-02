Carlos Alcaraz, Wimbledon'da 3. tura yükseldi!

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükselmeyi başardı.

calendar 02 Temmuz 2025 21:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Carlos Alcaraz, Wimbledon'da 3. tura yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz üçüncü tura adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Alcaraz ile Büyük Britanyalı tenisçi Oliver Tarvet karşılaştı.

Son 2 yılın Wimbledon şampiyonu Alcaraz, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.


Tek erkeklerde, Andrey Rublev, Nuno Borges ve Brandon Nakashima rakiplerini yenerek üçüncü tura adlarını yazdırdı.

Tek kadınlarda ise dünya 20 numarası Beatriz Haddad Maia, Macar raket Dalma Galfi'ye 7-6 ve 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvaya veda etti.

Cristina Bucsa, Elise Mertens, Amanda Anisimova, Linda Noskova ve Solana Sierra tek kadınlarda tur atlayan diğer isimler oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.