Carlo Ancelotti: 'Mbappe kalitesini gösterdi'

Real Madrid'in tecrübeli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, evlerinde Sevilla'yı 4-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



işte Carlo Ancelotti'nin o açıklamaları:



Takımın performansından ne kadar memnunsunuz sorusuna yanıt veren Ancelotti, "Memnunuz çünkü iyi bir maçtı, iyi oynadık ve çok başarılı olduk. Yılı iyi bitirdik, istediğimiz de buydu, şampiyonluk yarışının içindeyiz. Şimdi dinlenmeli ve 2025 için iyi hazırlanmalıyız". dedi.



"VINICIUS YOKTU AMA İYİ İŞ ÇIKARDILAR"



"Ön tarafta daha iyiler. Bugün Vinicius yoktu ama son maçta iyi iş çıkardılar, geriden daha iyi çıktık. Arkadan çıkışla önde hareketlendiğimizde şansımız oluyor". Korneri pasla oynamak, gol atmak için prova edilmiş bir hareketti, ayrıca iyi bir şutu olan Kylian da, Celta karşısında olduğu gibi harika bir gol attı."



SOYUNMA ODASINDA ÖZELEŞTİRİ



"Neyin eksik olduğunu netleştirdik; tutum, kolektif süreç, biraz daha fazla koşmak. İşleri yapmamız gerektiği gibi yapmaya geri döndük. Milan'a karşı aldığımız yenilgiden sonra çok zorlu iki ay geçirdik, çok zorlu maçlar oynadık ancak takım yavaş yavaş işleri iyi yapmaya başladı ve 2025 için umutlu bir şekilde yılı iyi bir şekilde bitirdik."



"İŞLERİ YOLUNA KOYDUK"



"Milan karşısında aldığımız mağlubiyetin ardından soyunma odasında her şeyi çok ciddi bir şekilde konuşarak çözüme kavuşturduk. Geri döndük ve işleri yoluna koyduk."



"MBAPPE KALİTESİNİ GÖSTERDİ"



"Özeleştiri yaptı, kendisi için karmaşık olabilecek bir durumdan çıktı. Kalitesini gösterdi, adaptasyon dönemi sona erdi ve bugün zaman zaman haklı olduğumu kanıtladı."



Görevinizi kaybetme tehlikesi gördünüz mü? sorusuna cevap veren İtalyan teknik adam, "Hayır, hiçbir zaman tehlike yaşamadım. Oyuncuların ve kulübün desteği sayesinde hiç endişelenmedim, her zaman sevgi ve sakinlik içindeydim. Karmaşık anlarda bir antrenörün ihtiyacı olan şey budur. Görevimle ilgili tüm söylentilere rağmen kulübün bana söylediklerine güveniyorum." ifadelerini kullandı.



"ÖN TARAFTA SON BİRKAÇ MAÇ İYİ İŞ ÇIKARDIK"



Kaydettiğimiz evrim, savunma seviyesinde daha fazla kararlılık göstermemiz oldu. Bence hala sahip olduğumuz zayıflık Militao, Carvajal, Militao gibi oyuncuların sakatlanması... Savunmayı güçlendirmeye çalıştık, öndeki forvetleri etkinleştirdik, Mbappe çok daha iyi, Bellingham gol atmaya başladı, Rodrygo geri döndü. Ön tarafta son birkaç maçta çok iyi iş çıkardık."



Son olarak takımın 2024'teki durumundan söz eden 65 yaşındaki deneyimli hoca "Olağanüstü çünkü her açıdan çok iyi iş çıkardık. Harika bir yıl oldu, bu sezona daha zor başladık ama söylediğim gibi durumu zamanında düzeltmeyi başardık. 2025'i dört gözle bekliyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.