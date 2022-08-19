Carlo Ancelotti, Casemiro'nun ayrılığını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Casemiro'nun transferini açıkladı.



Carlo Ancelotti, basın toplantısında "Casemiro aramızdan ayrılıyor. Elimizde 6 orta saha oyuncusu var. Casemiro ile birlikte 7 oyuncumuz vardı. 6 orta sahayla tüm sezonu geçiririm, bu çok çok iyi bir rakam." dedi.



Takımın ayrılığa verdiği tepkiyle ilgili gelen soruya İtalyan teknik adam, "Oyuncular bu durumu anlayışla karşıladı. Tüm takım ona saygı duyuyor. Casemiro, yeni bir macera istedi. Onu anlayışla karşıladık. Real Madrid için çok şey yaptı." cevabını verdi.



Casemiro yerine transfer yapmayacaklarını belirten Ancelotti, "Casemiro yerine yazın transfer yaptık, Tchouameni. Ayrıca, aynı bölgede Kroos'u da oynatabilirim. Casemiro gibi bir karakterin yerine bir başka birini kolay kolay koyamazsın zaten." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



TRANSFERİN RAKAMLARI



Casemiro, Manchester United'ın kendisine yaptığı kabul etti. Real Madrid ile de anlaşan Manchester United'ın bu transferi kısa süre içerisinde bitirmeye hazırlandığı ifade edildi. Haberde; Manchester United'ın Casemiro için Real Madrid'e 71 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya ise haftalık 415 bin eurodan 4 yıllık sözleşme sunduğu belirtildi.



KAZANMADIK KUPA BIRAKMADI



30 yaşındaki Casemiro'nun kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa ve 1 Copa America şampiyonluğu bulunuyor. 2013'den bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncu, İsapnyol ekibiyle çıktığı 336 maçta 31 gol 29 asistlik performans sergiledi.





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