Carlo Ancelotti: 'Biz en iyi oyunumuzu oynamadık'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kendilerinin en iyi oyununu oynamadıklarını söyleyen Ancelotti, "Bence iyi bir sonuç aldık. Bayern en iyi oyununu oynadı ama biz oynamadık." ifadelerini kullandı.



"KROOS'A SÖYLEYECEK SÖZ YOK"



Toni Kroos'a övgülerle devam eden Carlo Ancelotti şu sözlerle devam etti:



"Toni Kroos... Onun için söylenecek söz yok. O çok iyi bir oyuncu. Bizim için çok önemli, zamanlaması, pasları. Verdiği paslar herkesin verebileceği paslar değil. Ama Vini'nin hareketi de akıllıcaydı, mükemmeldi. Jude Bellingham bu akşam en iyi seviyesinde değildi ama tüm takım için aynı şey geçerliydi. Bellingham'a 60. dakikadan sonra kramp girdi ve ben de onu oyundan almak zorunda kaldım."



Son olarak Sane'nin golünü yorumlayan Ancelotti şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Sane'nin golü mü? Oyuncularımı eleştirmeyi sevmem. Elbette bu bir hataydı çünkü Sane içeri girdi. Daha iyisini yapabilirdik."





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