Carlisle: "Sert bir takım olmazsanız, şampiyon olamazsınız"

Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, James Johnson ve Josh Richardson'ın takıma eklenmesiyle, ekibin sertlik seviyesinin yükselmesinden bahsetti.



Luka Doncic, ilk playoff deneyiminde LA Clippers'tan Marcus Morris'in kasıtlı olarak kendisine zarar vermeye çalıştığı bir dönemden geçmişti.



Daha sonra Dallas, ölü sezonda Oklahoma City Thunder'dan üç takımlı bir takasla geçmişte bir MMA kariyeri bulunan Johnson'ı almış, ayrıca Seth Curry'i yollayıp, Philadelphia 76ers'tan, Carlisle'ın "heyecanlı ve müthiş bir savunmacı" olarak tanımladığı Josh Richardson'ı kadrosuna katmıştı.



Richardson, antrenman kampında genel olarak sertliği hakkında şunları söyledi:



"Takımdaki kardeşlerime birilerinin bulaşmasına pek iyi bakmam, ama bu tarz durumlarda kışkırtıcı bir adam değilimdir, yani insanların üzerine yürüyüp bu tarz ekstra şeyler yapmaya çalışmayacağım. İnsanlara doğru davranılmıyorsa yapılması gerekeni yapmakta hiçbir problem yaşamıyorum ve bu takımda, bu konuyla ilgili benimle aynı şekilde düşünen birkaç kişi daha varmış gibi hissediyorum."



"BU ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLUNMAZ"



Carlisle, ekibin sertliğine katkıda bulunma konusunda şu açıklamaları yaptı:



"Tek bir gelişim aşamasından geçen, lotaryadan çıkıp playofflara giren genç ve gelişmekte olan bir takım olarak, buna kolektif sertliğimizin, takımda kim olursa olsun yükseleceği bir durum olarak bakmalıyız. Bir NBA takımındaki sertlik seviyesi çok iyi düzeyde olmalıdır, özellikle de Batı Konferansı'nın şu anda şekillenme sürecine baktığımızda.



Galaktik anlamda başarılı bir hücum takımı olup, savunma açısından ortalamanın altında olursanız, şampiyonluk kazanamazsınız. NBA'de iyi bir savunma takımı olmayan bir şampiyonluk kadrosu olduğuna asla inanmıyorum.



Harika bir savunma takımı olmak veya gerçekçi bir şekilde daha iyi bir savunma takımı olma şansına sahip olmak için, daha iyi savunma oyuncuları edinmelisiniz. Sanırım Draft ve takas yoluyla, ekibe bu anlamda gerçekten iyi unsurlar ekledik."



