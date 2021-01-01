Carlisle: "Porzingis, normal sezonun 'bir noktasında' dönecek"

Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, Kristaps Porzingis'in normal sezonun "bir noktasında" geri döneceğini söyledi.



Diz ağrısı nedeniyle 29 Nisan'dan beri kadro dışı olan Porzingis, bu sezon toplamda 26 maç kaçırmıştı.



Carlisle, Porzingis'in takımla kimyasını yeniden kurmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi:



"NBA maçlarında oynamaya hazır olduğunda, ona tekrar sahada ihtiyacımız olacak. Evet, kendisi bildiğiniz gibi en iyi oyuncularımızdan biri ve onu ne kadar çabuk sahaya çıkarırsak, kondisyonunu, takım arkadaşlarıyla kimyasını ve ritmini o kadar çabuk toparlayabilir."



