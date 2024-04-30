Cardiff taraftarından Erol Bulut'a övgü yağmuru

Bu sezonun başında Cardiff City'nin başına geçen ve 1 sezonluk sözleşme imzalayan Erol Bulut için taraftarlar adeta tecrübeli hocayı övgü yağmuruna tuttu.



"O KALIRSA GELECEK SEZON ÇIKARIZ"



BBC Sport'un açtığı forumda yorumlarda bulunan taraftarlar 49 yaşındaki tecrübeli hoca için şu ifadeleri kullandı:



"Bulut'un kalmasını çok istiyorum. Eğer kalırsa, gelecek yıl yükselme şansının büyük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Bulut kalmalı. Futbol bazen biraz olumsuz olabiliyor ancak geçen sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ilk aşamada transfer yasağı uygulanan bir kadroyu devralmakla yetinmek zorunda kaldı. Bizim için 12. olmak ve tüm sezon boyunca düşme tehlikesi yaşamamak benim için büyük bir başarı. Bulut yüzde 100 kalmalı. Ortalama bir kadro ve çok sayıda sakatlıkla harika bir iş çıkardı. Bulut'un kalmasını istiyoruz. Hadi Vincent Tan, bunu yap ve ona birkaç oyuncu alması için biraz transfer bütçesi ver."



İngiliz basınında çıkan haberlere göre de Cardiff City'nin sahibi Vincent Tan, Erol Bulut ile yeni sözleşme imzalamak için çalışmalara başladı ve görüşmeler son noktaya geldi.



49 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Cardiff City'nin başında 49 resmi maça çıkan Erol Bulut bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 23 mağlubiyet alırken maç başına 1.39 puan ortalaması tutturdu.





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