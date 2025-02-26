Cardiff City, Hull City'i tek golle geçti

İngiltere Championship'in 31. haftasında Ömer Kerim Ali Rıza'nın ekibi Cardiff City, Hull City'i 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cardiff City, Hull City'i tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2025 00:41
İngiltere Championship'in 31. haftasında Ömer Kerim Ali Rıza'nın Cardiff City ile Hull City karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçta Cardiff City, Hull City'i 1-0 yendi.

Maçtaki tek gol, 52. dakikada Callum Robinson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Cardiff City, 4 maç aradan sonra galip geldi.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery