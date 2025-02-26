Cardiff City, Hull City'i tek golle geçti

İngiltere Championship'in 31. haftasında Ömer Kerim Ali Rıza'nın Cardiff City ile Hull City karşı karşıya geldi.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçta Cardiff City, Hull City'i 1-0 yendi.
Maçtaki tek gol, 52. dakikada Callum Robinson'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Cardiff City, 4 maç aradan sonra galip geldi.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçta Cardiff City, Hull City'i 1-0 yendi.
Maçtaki tek gol, 52. dakikada Callum Robinson'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Cardiff City, 4 maç aradan sonra galip geldi.
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