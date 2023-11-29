İngiltere Championship 18. hafta karşılaşmasında Cardiff City sahasında ağırladığı West Bromwich Albion'a 1-0 mağlup oldu.
West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Jeremy Sarmiento kaydetti.
Cardiff City aldığı bu mağlubiyetle 27 puanda kalırken, West Bromwich ise 32 puana yükseldi.
Cardiff City bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Southampton'a konuk olurken, West Bromwich Albion evinde Leicester City'i konuk edecek.
West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Jeremy Sarmiento kaydetti.
Cardiff City aldığı bu mağlubiyetle 27 puanda kalırken, West Bromwich ise 32 puana yükseldi.
Cardiff City bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Southampton'a konuk olurken, West Bromwich Albion evinde Leicester City'i konuk edecek.
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