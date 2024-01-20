İngiltere Championship'in 28. haftasında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Plymouth Argyle deplasmanına konuk oldu. Cardiff City, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Karşılaşmada Plymouth Argyle'ye galibiyeti getiren golleri 31 ve 52'de Ryan Hardie ile 81. dakikada Morgan Whittaker attı. Cardiff'in tek golü 10. dakikada Perry Ng'den geldi.



Bu sonucun ardından Plymouth puanını 33'e yükseltti. Cardiff City 37 puanda kaldı.



Plymouth, ligde bir sonraki haftada Swansea City deplasmanına gidecek. Cardiff City ise bu kez Watford'a konuk olacak.



