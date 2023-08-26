Cardiff City 90+8'de ilk galibiyetine ulaştı!

İngiltere Championship'in 4.haftasında Cardiff City sahasında ağırladığı Sheffield Wednesday'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Cardiff City 90+8'de ilk galibiyetine ulaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2023 19:10
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 19:20
İngiltere Championship'in 4.haftasında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City kendi evinde Xisco Munoz'un yönetimindeki Sheffield Wednesday'i konuk etti. 

Cardiff Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Cardiff City 2-1 kazanırken goller; 40. dakikada Ike Ugbo ve 90+8'de penaltıdan Ryan Wintle'dan geldi. Sheffield Wednesday'in tek golü ise 76.dakikada Barry Bannan'dan geldi.

Bu sonuçla Cardiff City ligdeki puanını 4'e yükseltirken, Sheffield Wednesday henüz puanla tanışamamış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Cardiff City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Sheffield Wednesday, Leeds United deplasmanına çıkacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery