Cardiff City 90+8'de ilk galibiyetine ulaştı!

İngiltere Championship'in 4.haftasında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City kendi evinde Xisco Munoz'un yönetimindeki Sheffield Wednesday'i konuk etti.



Cardiff Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Cardiff City 2-1 kazanırken goller; 40. dakikada Ike Ugbo ve 90+8'de penaltıdan Ryan Wintle'dan geldi. Sheffield Wednesday'in tek golü ise 76.dakikada Barry Bannan'dan geldi.



Bu sonuçla Cardiff City ligdeki puanını 4'e yükseltirken, Sheffield Wednesday henüz puanla tanışamamış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Cardiff City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Sheffield Wednesday, Leeds United deplasmanına çıkacak.





