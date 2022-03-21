Cannavaro: "Dünya Kupası'na gidememek felaket olur"

İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro, ülkesinin Dünya Kupası'na gidememesinin felaket olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cannavaro: 'Dünya Kupası'na gidememek felaket olur'
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21 Mart 2022 15:41
Futbolculuğunda İtalya ile Dünya Kupası'nı kaldıran Fabio Cannavaro, ülkesinin oynayacağı play-off maçları öncesinde açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAYIZ"

Cannavaro, "Katar ile aramızda Portekiz olacaktır. Türkiye'ye gideceğimizi düşünmüyorum. Ama onun öncesinde Palermo'daki Makedonya maçı var." ifadelerini kullandı.

"HERKES İÇİN FELAKET OLUR"

"Roma'da İsviçre ile oynadığımız maçta şansı kullanamadık." diyen İtalyan teknik adam, "Sekiz yıldır Dünya Kupası'nda olmamanın bir açıklaması olamaz, bu herkes için bir felaket olur. Mancini, kazanmak için doğru yöntemi bulacaktır" dedi.

Takımdaki futbolculardan Insigne için konuşan Cannavaro, "Tabii ki, Insigne'nin en iyi performansına ihtiyacımız var. Şu an performansı bir yıl öncesine göre farklı. Ama bu tür maçlar elinden gelenin en iyisini yaparsan, her şeyi silebileceğin türde maçlardır." şeklinde konuştu.

Son olarak Rusya'nın, Ukrayna saldırısının ardından play-offlardan çıkarılmasını doğru bulduğunu belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Futbol, başka bir dünya değil, bir karşılığının olması gerekiyordu ve verildi" dedi.

PORTEKİZ VEYA TÜRKİYE

İtalya, Dünya Kupası play-offlarında Makedonya'yı geçmesi durumunda, Portekiz-Türkiye maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

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