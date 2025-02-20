CANLI| Türkiye - İtalya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında İtalya'yı konuk ediyor..
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara geliyor.
Millilerimiz, bu maçı 8 farkla kazandığı takdirde grup liderliğini garantilemiş olacak.
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CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 16
İTALYA: 19
(2. PERİYOT)
1. periyot: Türkiye 12-17 İtalya
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara geliyor.
Millilerimiz, bu maçı 8 farkla kazandığı takdirde grup liderliğini garantilemiş olacak.
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 16
İTALYA: 19
(2. PERİYOT)
1. periyot: Türkiye 12-17 İtalya
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