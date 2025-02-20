CANLI| Türkiye - İtalya

2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki 5. hafta maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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CANLI| Türkiye - İtalya
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20 Şubat 2025 20:30
Son güncelleme 20 Şubat 2025 20:51
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında İtalya'yı konuk ediyor..

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara geliyor.

Millilerimiz, bu maçı 8 farkla kazandığı takdirde grup liderliğini garantilemiş olacak.

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CANLI SKOR:

TÜRKİYE: 16

İTALYA: 19

(2. PERİYOT)

1. periyot: Türkiye 12-17 İtalya




 


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