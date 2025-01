CANLI: Ole Gunnar Solskjaer imza töreni

Serdal Adalı: "Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskını yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamızla birçok konuda anlaştık. MANU'dan ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır."



Serdal Adalı: "Bu 1,5 senede hedef küçültmeyeceğiz. Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hedeflerimiz tam tamına uyuyor. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Bu durumun oyuncularımızda da olumlu etki yapacak, onların da kendini toparlayacağını düşünüyoruz."



Serdal Adalı: "Herkesi umutlarını tazelemeye ve bu birlikteliğe davet ediyorum. Saha içi ve dışında, takımımız son ana kadar desteklemelerini istiyorum. Oyuncularımız hata da yapacak ama bizim en büyük gücümüz taraftar. Her durumda takıma destek olalım. Hocamız ve teknik ekibe hayırlı olmasını diliyorum. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yaşamış bir ismi Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.''



Serdal Adalı: "Birkaç ciddi hoca ile görüştük. Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüğümüzde onu dinledik, neler yapabileceğini anlattı. İçinde olduğumuz duruma rağmen isteklerimizi aktardım. Diğer hocalara da her şeyi açık açık anlattık. Cesareti beni etkiledi ve bu yüzden onunla devam etmek istedim. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kaldılar. Ole ise cesaretle 'Biz bu işi beraber yaparız' sözü bu anlaşmada en büyük etken."



Serdal Adalı: "Özel madde yok, 1+5 yıllık anlaşma ve +1 yıllık opsiyon yaptık. 6 aylık sözleşmenin mantıklı bir yanı yoktu. Mayıs'ta seçim var ama hepimiz için hayırlısı olacak."



"OLE 'BİZ BU İŞİ BERABER YAPARIZ' DEDİ"



"BAŞKANLA KALBEN BULUŞTUK"



Ole Gunnar Solskjaer: "Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Kalben buluştuk. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum."



"TARAFTARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"



Ole Gunnar Solskjaer: "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Ben sadece kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben oyunculuğum ve teknik adamlığımda hep bunu hedefledim ve bu yüzden buraya geldim."



Ole Gunnar Solskjaer: "Gerçekçi olacağız, sabırlı olacağız ve doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir."



Ole Gunnar Solskjaer: "Şu ana kadar herkes beni çok sıcak karşıladı. İstanbul'da ilk günlerim harika geçti. Şimdi işe başlayacağız. Aslında yanlış söyledim, daha önce çok fazla Beşiktaş için çalıştım ve raporlar çıkardım. Şimdi resmi olarak çalışmalara başlayacağım."



"BENCE BU BİR İŞARET"



"Başarıya ulaşmanız için kadro ve süre yeterli mi?"



Ole Gunnar Solskjaer: "Norveçliler olarak çok çalışan, mütevazi insanlarız. Pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle, biliyorum. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Çok çalışmak lazım, yetenek de gerekli. 1,5 sene mutlu olursak, 1 sene daha opsiyon var."



TRANSFERLER; OYUN SİSTEMİ



Ole Gunnar Solskjaer: "Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. F elsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok . Kulübün birkaç yılı zor geçti. Ben de oyuncuydum, oyuncular hedef ister. Oyuncular kendini böyle daha iyi hisseder. Takım, birçok hoca ile çalıştı. Oyuncuların bu durum karşısında yüzü düşebilir. Artık ileriye bakma vakti, iyi bir oyuncu grubumuz var. "





Serdal Adalı: "Transfer çalışmaları için hoca ile görüşeceğiz."



Ole Gunnar Solskjaer: "Yardımcım Erling Moe ve ben, Molde'de uzun süre görev yaptık. İyi arkadaşız, 6 sene Molde'de teknik direktörlük yaptı. O da meydan okumaya hazırdı. Biz birbirimizi iyi duruma getirdik. Kendisine projeyi anlattım. Benim Manchester United'da, onun Molde'de doğru yaptığı işleri yapabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Bu göreve hazır."



HÜCUM OYUNU, GENÇ OYUNCULAR



Ole Gunnar Solskjaer: "Başkan aslında bu konuyu açıkladı. Yeni bir inşa yapacağız. Yapıyı oluşturacağız. Daha önceki süreç kaotik geçti, daha stabil bir yapı olmalı. Hücumcu, genç ve mücadele eden oyunculara ve oyuna ihtiyacımız var. Kulübün değerlerini tekrar bir araya getirmeliyiz. Kenetlenmeliyiz. Biliyorum bunlar daha önce söylendi. Ancak ben kendime ve bana inan insanlara inanıyorum. Doğru sebeplerden dolayı buradayım. Futbolu çok severek başladım ve harika kariyerim oldu. Futbolu seven insanlara yardımcı olmak istiyorum. Cevapları da daha kısa tutmam gerektiğini öğreneceğim ama tutkulu olduğunuz zamanlarda bunu yapamıyorsunuz. Yine de bunun için çalışacağım."



"MANCHESTER UNITED İLE BENZER PROJE"



Ole Gunnar Solskjaer: "Manchester United projesine benzer bir iş. Adım adım yükseldik. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak istiyoruz. Çok teklife 'Hayır' dedim. Beşiktaş'ın projesi, Manchester United'ın projesine benziyor. Kötü gidişatı dindirmemiz lazım. Futbolcularımıza gelişmeyi öğretmek istiyorum. Benimle olmalarını, iyi tarafta olmalarını ve takım arkadaşlarına yardım etmelerini istiyorum. Samsunspor maçını izledik ve analiz ettik. Gelişmemiz gereken şeyler var. Samsunspor iyi takım ama maçı kazanmayı hak ettik. Semih Kılıçsoy'un son dakika pozisyonu çok şanssızdı. Üzerine çalışacağız ve gelişerek devam edeceğiz."