19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-040'
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
0-138'
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
0-340'
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
0-036'
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1DA
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-0DA
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
0-0DA
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-0DA
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0DA
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-0DA
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
0-0DA
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-0DA
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-0DA
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Canlı: Okan Buruk konuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV 100'e açıklamalarda bulunuyor.

calendar 19 Ağustos 2025 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 22:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Canlı: Okan Buruk konuşuyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV 100'e açıklamalarda bulunuyor.

"BU DÖNEMİ SEVMİYORUM"

"Son üç yıl Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı olarak geçti. Olağanüstü yarışlar oldu. Geçen sene 11 puan farkla bitirdik. Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha ciddi şekilde işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz takımlar var başlangıçlar var. Emre Hoca, Antalyaspor ile 6 puanla başladı. Kazanmak önemli. Sıcaklar var, zeminler kötü. Transfer dönemi var. Bu dönemi sevmiyorum çünkü gidecekler var, kalmak isteyenler var. Gitmek istemeyenler var, senin gitmesini istemediklerin var."

"SOKAKTA İNSANLAR 'AVRUPA' DİYOR"

"Avrupa hedefinin en maksimuma çıktığı bir sene. Sokakta insanlar sürekli 'Avrupa' diyor. İki senedir Avrupa'da şanssız şeyler yaşadık. En formsuz olduğumuz dönemde Alkmaar maçlarına yakalandık. İlk 8'e girsek, belki daha farklı bir durum olabilirdi. Sparta Prag ve bu maçlarda benzer şekilde 10 kişi kaldık."

"TUR TUR DÜŞÜNMEK LAZIM"

"PSG geçen sene son anda 24'te kaldı. M. City kalamıyordu. Burada tur tur düşünmek lazım. İlk hedef, ilk basamağı geçmek! Son 32'de elenen büyük takımlar da oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin hiçbir takım için garantisi yok. İlk hedef bütün takımlar için ilk 24 içinde olmak."



"TARAFTARIN NAPOLI İSTEĞİ VAR"

"İç saha ve deplasman fark ediyor. Taraftarın Napoli isteği var. Çok güçlü takımlar ve seçemiyorsunuz. Kura önemli. İtalya uzun süredir çıkmıyor, bu sene olabilir. Kulüpler Dünya Kupası oynamış takımları tercih edebiliriz. Biraz daha yorgun gelirler."

"SAÇMALIK!"

"Kulüpler Dünya Kupası para dışında saçmalık!"

"TRANSFER PİYASASI ÇOK YÜKSELDİ"

"Bu sene baktığınızda 60-70 milyon eurodan aşağıya oyuncu yok! Transfer piyasası çok yükseldi."

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
